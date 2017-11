Takeda und Cognition Kit präsentieren Ergebnisse der Studie zu digitaler Wearable-Technologie bei Patienten mit schweren depressiven Störungen (MDD)

Cambridge, England, und Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) -Takeda und Cognition Kit gaben heute bekannt, dass die Unternehmendie Ergebnisse aus der Studie MDD-5003 während des 2017 CNS SummitMeeting in Boca Raton, Florida, präsentieren werden, das vom 16. biszum 19. November 2017 stattfindet. Es handelt sich dabei um einePilotstudie zur Evaluierung von Daten zur Kognitions- undStimmungseinschätzung unter Einsatz einer tragbaren Apple Watch beiPatienten mit schweren depressiven Störungen (major depressivedisorder/MDD).Die prospektive Beobachtungsstudie umfasste 30 Teilnehmer zwischen18 und 65 Jahren mit der klinischen Diagnose leichte bismittelschwere Depression, denen eine antidepressive Monotherapiegegen MDD verschrieben wurde. Die Studie hatte zwei gleichrangigeprimäre Ziele: eine Evaluierung der Machbarkeit und derTherapieeinhaltung der Teilnehmer bei der Messung von Stimmung undKognition durch tragbare Technologie; sowie ein Vergleich der Messungvon Stimmung und Kognition durch tragbare Technologie gegenübertraditionellen neuropsychologischen Testverfahren und von Patientenberichteten Ergebnissen in Bezug auf die depressiven Symptome nachsechs Wochen. Den Patienten wurde eine Apple Watch zur Verfügunggestellt, auf der kurze kognitive Tests und Stimmungsbewertungentäglich durchgeführt wurden.Die Forscher beobachteten, dass Patienten die Eingaben auf dentragbaren Geräten auf täglicher Basis befolgten, um Stimmung (95Prozent) und Kognition (96 Prozent) zu bewerten. Die Studie zeigteebenfalls, dass kurz gefasste tägliche Bewertungen, die über dastragbare Gerät durchgeführt wurden, den objektiven kognitiven Testsder Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB)entsprachen, sowie den vollumfänglichen Ergebnissen ausPatientensicht, PHQ-9 und PDQ-D, die während der ersten, dritten undsechsten Woche beurteilt wurden. In der Studie wurden keineunerwünschten Ereignisse beobachtet."Wir sind begeistert, dass die von MDD betroffenen PatientenCognition Kit auf der Apple Watch so gut angenommen haben", sagte BenFehnert, Direktor bei Cognition Kit. "Wir konzentrieren uns weiterauf unsere Mission, psychische Gesundheit durch regelmäßigeInteraktionen mit mobiler und tragbarer Technologie besser zuverstehen und diese Informationen in die Hände von Patienten,Forschern und Gesundheitsfachleuten zu legen.""Diese Initiative ist ein ausgezeichnetes Beispiel der bei Takedageleisteten Pilotarbeit, um eine Beweislage aufzubauen, die neue Wegeder Messung von Ergebnissen für psychische Gesundheit aufzeigt.Mithilfe dieser Technologie können wir objektive Maßeinheiten inEchtzeit zur Beurteilung der Depressionsauswirkungen schaffen, diedie Patientenbetreuung transformieren könnten, indem wir unsereFähigkeit zur Einschätzung von klinischen Befunden verbessern undeinen früheren Austausch zwischen Patient und Mediziner fördern. DieErgebnisse der Studie ermutigen uns und wir freuen uns darauf, nochmehr über die Schnittmengen zwischen Technologie undGesundheitsversorgung zu lernen", erklärte Nicole Mowad-Nassar, VicePresident für externe Partnerschaften bei Takeda PharmaceuticalsU.S.A.In Anbetracht des Forschungscharakters dieser Studienergebnissewerden sie zur Entwicklung von Hypothesen dienen und dazu beitragen,Entscheidungen zugunsten zukünftiger klinischer Studien imZusammenhang mit tragbarer Technologie zu treffen.Über Depressionen (Major Depressive Disorder)Laut Angaben der American Psychiatric Association (APA), Verfasserdes Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, FifthEdition, Text Revision (DSM-V), ist MDD eine Kombination vonSymptomen, die sich darauf auswirken, wie man sich fühlt, wie mandenkt und wie man agiert. Neben depressiver Verstimmung oderTraurigkeit zählen zu den Symptomen von MDD Verlust der Interessen,Appetits- oder Gewichtsveränderungen, Schlaflosigkeit oderübermäßiges Schlafbedürfnis, Verlust der Energie, Unruhezustände oderverlangsamtes Sprechen und verzögerte Bewegung, Gefühle derWertlosigkeit oder Schuld, Schwierigkeiten beim Denken oder derEntscheidungsbildung und Suizidgedanken. MDD umfasst fünf oder mehrdieser Symptome mit mindestens einem Kernsymptom, das entwederdepressive Stimmung oder Verlust von Interessen oder Freudeeinschließt.iÜber Cognition Kit LimitedCognition Kit ist eine Software-Plattform für mobile und tragbareTechnologie, die zur Erfassung von hochfrequenten,patientenzentrierten Ergebnissen konzipiert wurde. Cognition Kitbringt die Forschung vom Labor in den Alltag und ermöglicht soÄrzten, Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit, die Gesundheit desGehirns besser zu verstehen und zu versorgen und diePatientenbetreuung zu verbessern. Cognition Kit ist ein Joint Venturezwischen Cambridge Cognition und der Ctrl Group.www.cognitionkit.com@CognitionKithello@cognitionkit.comÜber Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein globales,F&E-orientiertes Pharmaunternehmen, dass sich dafür einsetzt,Patienten durch die Umwandlung von Wissenschaft in lebensveränderndeMedizin zu einer besseren Gesundheit und positiveren Zukunft zuverhelfen. Takedas Forschungsschwerpunkte liegen auf denTherapiegebieten Onkologie, Gastroenterologie und zentralesNervensystem. Ebenfalls verfügt das Unternehmen über spezifischeEntwicklungsprogramme im Bereich Herz-Kreislauferkrankungen sowie fürImpfstoffkandidaten in der Spätphase. Takeda führt F&E sowohl internals auch mit Partnern durch, um seine Position als Innovationsführerzu wahren. Die Produkte von Takeda, insbesondere im Bereich Onkologieund Gastroenterologie, sowie seine Präsenz in aufstrebenden Märkten,spornen das Wachstum des Unternehmens an. Über 30.000Takeda-Mitarbeiter engagieren sich für die Verbesserung derLebensqualität von Patienten, indem sie mit unseren Partnern aus demGesundheitswesen in über 70 Ländern zusammenarbeiten. Bitte besuchensie für weitere Informationen http://www.takeda.com/news.Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. hat seinen Sitz in Deerfield,Illinois, und ist die US-amerikanische Handelsorganisation von TakedaPharmaceutical Company Limited.Zusätzliche Informationen zu Takeda sind auf derUnternehmenswebseite www.takeda.com verfügbar und zusätzlicheInformationen zu Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. finden Sie aufder Webseite www.takeda.us.i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).(5th ed., 155-188). 