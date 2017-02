Takeda und Cognition Kit gehen Studienpartnerschaft für Erstanwendung von tragbarer Software in Patienten mit schwerer depressiver Störung (MDD) ein

Cambridge, England, und Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) -Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Takeda Pharmaceutical Company Limited(TSE:4502), und Cognition Kit Limited, ein Joint Venture zwischenCambridge Cognition Holdings PLC und Ctrl Group Limited, kündigtenheute ihre Zusammenarbeit für die erstmalige Anwendung einer speziellentworfenen App auf einer Apple Watch an, die getragen werden kann,um die kognitive Funktion in Patienten mit schwerer depressiverStörung (Major Depressive Disorder, MDD) zu beobachten.Depression (MDD) ist weltweit der Hauptgrund für Behinderung, vondem schätzungsweise 350 Millionen Menschen jeden Alters betroffensind.1 Kognitive Probleme treten bei schwerer Depression häufig aufund werden womöglich von Patienten sowie Medizinern unterbewertet.2,3Kognitive Testverfahren bieten die Möglichkeit, die Muster kognitiverSymptome in Patienten mit MDD zu erfassen und zu verstehen. DieCognition Kit-App ist als Schritt vorwärts für die Bewertung dieserSymptome entworfen, sowie um die Patientenbewertung und -beobachtungaußerhalb des Labors und im Alltag zu verbessern, sodassPatientenengagement und eine potenzielle Behandlung maximiert werden.Die Studie wird 30 Teilnehmer zwischen 18 und 65 Jahren mit einerklinischen Diagnose von leichter bis mittelschwerer Depressionumschließen, denen ein Antidepressivum für eine schwere depressiveStörung verschrieben wurde. Ziel der vorliegenden Studie ist es, dieRealisierbarkeit und Compliance zu bewerten sowie zu verstehen, wieMaßeinheiten von Stimmung und Kognition auf tragbarer Technologie imVergleich zu traditionellen neuropsychologischen Testverfahren undBewertungen aus Patientensicht abschneiden. Das Ergebnis der Studiewird im ersten Halbjahr von 2017 erwartet.Die Zusammenarbeit ist Teil eines gemeinsamen Engagements vonTakeda und Cognition Kit für die weltweite Verbesserung geistigerGesundheit durch führende Forschung und Innovation."Durch die Kombination tragbarer Technologie und weltweitführender Forschung haben wir eine App geschaffen, die passive undaktive Hochfrequenzdaten zu geistiger Gesundheit in Echtzeiterfasst", sagte Jenny Barnett, PhD, Cognition Kit. "In der Lage zusein, regelmäßig auf Daten aus dem Alltag zugreifen zu können, kanndie klinische Entscheidungsfindung unterstützen. Gesundheitsexpertenkönnen Patientendaten erhalten und das Patientenengagement bei ihrerBehandlung steigern.""Takeda hat sich dem ZNS und der Gemeinschaft für geistigeGesundheit verschrieben", erklärte Nicole Mowad-Nassar, VicePresident, External Partnerships bei Takeda Pharmaceuticals U.S.A."Diese Zusammenarbeit ist Teil unserer Strategie, neue Technologie zubejahen, um ein besseres Verständnis der Patientenerfahrung zugewinnen und Gesundheitsexperten beim Schaffen verbesserterBetreuungsoptionen zur Seite zu stehen."Diese Zusammenarbeit ist der erste Vertrag, der von Cognition KitLimited, das Joint Venture von Cambridge Cognition und der in Londonansässigen Ctrl Group, seit der Einführung von kognitiver Technologieim Jahr 2016 unterzeichnet wurde, was bereits beachtliches Interesseseitens mehrerer kommerzieller Partner auf sich gezogen hat.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu kognitiverBewertungstechnologie von Cognition Kit: www.cognitionkit.com1Weltgesundheitsorganisation.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ [letzter Zugriff:13. Juni 2015]2Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual)symptoms during depressive episodes and periods of remission: a3-year prospective study. Psychol Med 2011;41(6):1165-74.3Enabling Discovery, Development, and Translation of Treatments forCognitive Dysfunction in Depression: Workshop Summary. Editors Forumon Neuroscience and Nervous System Disorders; Board on HealthSciences Policy; Institute of Medicine; The National Academies ofSciences, Engineering, and Medicine. Washington (DC): NationalAcademies Press (US); Okt. 2015.Anmerkungen für die RedakteureInformationen zu Cognition Kit LimitedCognition Kit ist ein Joint Venture zwischen Cambridge Cognition undder Ctrl Group, das 2016 gegründet wurde, um digitaleGesundheitstools für mobile und tragbare Geräte zu entwickeln.Cognition Kit-Software bringt die Forschung vom Labor in den Alltagund ermöglicht so Ärzten, Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit einbesseres Verständnis zu gewinnen und alltägliche Gehirngesundheit zumeistern.www.cognitionkit.com @CognitionKithello@cognitionkit.comInformationen zu Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein globales,F&E-orientiertes Pharmaunternehmen, dass sich dafür einsetzt,Patienten durch die Umwandlung von Wissenschaft in lebensveränderndeMedikamente zu einer besseren und aussichtsreicheren Zukunft zuverhelfen. Takedas Forschungsschwerpunkte liegen auf denTherapiegebieten Onkologie, Gastroenterologie und zentralesNervensystem. Ebenfalls verfügt das Unternehmen über spezifischeEntwicklungsprogramme im Bereich Herz-Kreislauferkrankungen sowie fürImpfstoffkandidaten in der Spätphase. Takeda führt F&E sowohl internals auch mit Partnern durch, um seine Position als Innovationsführerzu wahren. Neue innovative Produkte, insbesondere im BereichOnkologie und Gastroenterologie, sowie seine Präsenz in aufstrebendenMärkten, spornen das Wachstum von Takeda an. Über 30.000Takeda-Mitarbeiter engagieren sich für die Verbesserung derLebensqualität von Patienten, indem sie mit unseren Partnern aus demGesundheitswesen in über 70 Ländern zusammenarbeiten. Bitte besuchensie für weitere Informationen http://www.takeda.com/news.Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. hat seinen Sitz in Deerfield,Illinois, und ist die US-amerikanische Handelsorganisation von TakedaPharmaceutical Company Limited.Zusätzliche Informationen zu Takeda sind auf derUnternehmenswebseite www.takeda.com verfügbar und zusätzlicheInformationen zu Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. finden Sie aufder Webseite www.takeda.us.Informationen zu Cambridge Cognition Holdings PLCCambridge Cognition ist ein neurowissenschaftliches digitalesGesundheitsunternehmen, das sich auf die präzise Messung vonklinischen Ergebnissen bei neurologischen Störungen spezialisiert.Das Unternehmen entwickelt und vermarktet erprobte patientennaheBewertungsprodukte, die Kognition als Biomarker nutzen, um dasVerständnis, die Diagnose und die Behandlung von Gehirngesundheitweltweit zu verbessern.Zu den Partnern zählen weltweit führende Medikamentenentwickler,akademische Institutionen und öffentlich-privateGesundheitsorganisationen.www.cambridgecognition.com @CANTABconnectpress@camcog.comInformationen zu Ctrl Group LimitedDie Ctrl Group glaubt, dass neue Technologien über das Potenzialverfügen, das Gesundheitswesen und medizinische Forschung zutransformieren, indem die Effizienz gesteigert und personalisiertereMedizin geschaffen wird. 