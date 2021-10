Takeda-Aktie: Menschliches Versagen?

Überblick(NYSE:TAK) machte “menschliches Versagen” für die Metallverunreinigungen verantwortlich, die in einigen Chargen des Impfstoffs COVID-19(NASDAQ:MRNA) gefunden wurden. Die Verunreinigung führte dazu, dass im August 1,63 Millionen Dosen des mRNA-Impfstoffs aus Japan zurückgezogen wurden. Laut Reuters erklärte Takeda in einem neuen Bericht, dass in der spanischen Fabrik, in der der Impfstoff hergestellt wurde, Verunreinigungen in einigen Fläschchen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!