Takeaway darf Just Eat übernehmen - Kapitalmarkt für frisches Geld angezapft

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Essenslieferant Takeaway darf den britischen Wettbewerber Just Eat übernehmen.



Unterdessen hat sich Takeaway am Kapitalmarkt Geld beschafft.

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die geplante Übernahme am Donnerstag durchgewunken. Die CMA sei zu dem Schluss gekommen, dass Takeaway ohne die Übernahme wohl in naher Zukunft nicht als eigenständiger Spieler in Großbritannien aufgetaucht wäre, teilte sie mit. Darum sei gegen die Übernahme aus Sicht der britischen Kunden nichts einzuwenden.

Takeaway hat sich unterdessen Geld am Kapitalmarkt besorgt. Durch eine Kapitalerhöhung und die Ausgabe von Wandelanleihen sind dem niederländischen Konzern 700 Millionen Euro zugeflossen, teilte Takeaway am Donnerstag mit. 400 Millionen Euro hat das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien eingespielt, den Rest durch die Wandelanleihen. Die 4,6 Millionen Aktien wurden für 87 Euro pro Stück an die Investoren gebracht.

Der Konzern will das Geld für das Abzahlen von Schulden sowohl von Takeaway als auch von Just Eat benutzen. Außerdem gebe das Kapital die Flexibilität, "strategische Gelegenheiten" zu nutzen. Unter anderem können damit Übernahmen von Wettbewerbern gemeint sein./fba/stk