Take-Two Interactive Software Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Take-two Interactive Software, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 01:21 Uhr) mit 178.35 USD im Plus (+0.61 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Take-two Interactive Software entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Take-two Interactive Software-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 13 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Take-two Interactive Software vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (213,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 19,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 178,35 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Take-two Interactive Software eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Take-two Interactive Software konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Take-two Interactive Software auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 63,83 und liegt mit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 291,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Take-two Interactive Software auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

