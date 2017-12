Taj Hotels Palaces Resorts Safaris spricht Ihre Sprache

Mumbai (ots/PRNewswire) -Einführung einer mehrsprachigen Website - jetzt auch in Spanisch,Deutsch, Französisch und Chinesisch, für Hotels, Destinationen,Erlebnisreisen und vieles mehrDer Einfluss der Technologie auf die Hotelbranche war noch nie sostark ausgeprägt wie heute. Die Zukunft für die Reise-, Tourismus-und Gastgewerbebranche wird immer mehr digitalisiert. Als Antwortdarauf hat Taj Hotels Palaces Resorts Safaris (https://www.tajhotels.com?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease) seine mehrsprachige Websitegestartet, die Informationen in vier weiteren Sprachen bereitstellt:in Spanisch, Deutsch, Französisch und vereinfachtem Chinesisch.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622228/Taj_Hotels_Palaces_Resorts_Safaris.jpg )Zusätzlich zu tajhotels.com (https://www.tajhotels.com?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease) wurden die neuen, sprachspezifischen Domains(tajhotels.fr (https://www.tajhotels.fr?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease), tajhotels.de (https://www.tajhotels.de?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease), tajhotels.es (https://www.tajhotels.es?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease), taj-hotels.cn (https://www.taj-hotels.cn/?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease) und tajhotels.co.uk (https://www.tajhotels.co.uk?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease)) mit einem äußerst reaktionsschnellenDesign entwickelt, das die Online-Suche auf allen Plattformen fürReisende, die echte indische Gastfreundschaft erleben möchten,einfacher macht. Mit ausführlichen Informationen zu den Zimmern,Hotelangeboten, Destinationen, Serviceleistungen und dem TajInnerCircle-Treueprogramm, illustriert mit mehr als 10.000 Bildernvon Hotels und Destinationen, lädt die Seite Reisende ein, die Weltmit Taj zu erforschen.Die mehrsprachige Website von Taj, die ursprünglich für 45 Hotelsverfügbar war, wird bald alle 99 Hotels umfassen, um ein breiteresPublikum weltweit zu erreichen. Ganz im Sinne der Tradition, auf dieBedürfnisse jedes Gastes einzugehen, sorgt die Taj-Website für eineeinfache Suche und ermöglicht es den Gästen, die Buchungen in derSprache ihrer Wahl vorzunehmen.Herr Chinmai Sharma, Chief Revenue Officer bei Taj Hotels PalacesResorts Safaris, sagte: "Mit dem Start unserer mehrsprachigen Websiteheißen wir nicht nur alle unsere Gäste aus der ganzen Weltwillkommen, sondern können auch unsere Produkte und Dienstleistungenin den von ihnen bevorzugten Sprachen präsentieren. Die auf denKundenbedarf zugeschnittenen lokalen Inhalte und sprachspezifischenDomains werden dazu beitragen, dass Taj Hotels seine Präsenz in denverschiedenen Märkten verstärken und sowohl bei der organischen alsauch bei der bezahlten Suche an Relevanz gewinnen kann. Gleichzeitigkönnen unsere internationalen Umsätze aus diesen wichtigenZubringermärkten gesteigert werden. Weiterhin werden damit unsereReiseveranstalterpartner in diesen Ländern unterstützt, da sie nun inder Lage sein werden, einige unserer besten Produkte in denjeweiligen Landessprachen zu präsentieren."Informationen zu Taj Hotels Palaces Resorts SafarisTaj Hotels Palaces Resorts Safaris (https://www.tajhotels.com?utm_source=Taj&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=PR_TajMultilingual-2017&utm_content=NewsRelease) wurde 1903 gegründet und ist eine dergrößten und exklusivsten Hotelgruppen in Asien, bestehend aus 99Hotels an 61 Orten auf der ganzen Welt, unter anderem in Indien,Nordamerika, dem Vereinigten Königreich, Afrika, dem Nahen Osten,Malaysia, Sri Lanka, den Malediven, Bhutan und Nepal. WeitereInformationen erhalten Sie unter http://www.tajhotels.com.Folgen Sie Taj Hotels Palaces Resorts Safaris auf Facebook(https://www.facebook.com/TajHotels/) | Twitter(https://twitter.com/tajhotels?lang=en) | Instagram(https://www.instagram.com/tajhotels/).Pressekontakt:Rakhee Lalvanirakhee.lalvani@tajhotels.comOriginal-Content von: Taj Hotels Palaces Resorts Safaris, übermittelt durch news aktuell