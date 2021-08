Taiwans erster englischsprachiger Video-Streaming-Dienst geht in Betrieb!

Taiwan+, Taiwans erste englischsprachige internationale Streaming-Plattform, ist gestartet.

Der Dienst, der auch als Taiwan Plus bekannt ist, wurde am 30. August im National Taiwan Museum in Taipeh feierlich in Betrieb genommen. Laut der Presseerklärung, in der der Dienst angekündigt wurde, besteht Taiwan+ aus “Medienfachleuten aus den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich und Australien sowie aus lokalen Fachleuten, die zusammenarbeiten, um die neuesten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung