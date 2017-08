Taiwans Technologie-Trendsetter präsentieren Innovationen auf der IFA (FOTO)

Berlin (ots) -Führende taiwanesische Firmen der Informations- undKommunikationsbranche präsentieren auf der IFA 2017 in Zusammenarbeitmit TAITRA ihre technologischen Innovationen. Gezeigt werdenProdukte, die den prestigeträchtigen Taiwan Excellence Award gewonnenhaben und damit in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Design,Qualität und Marketing aus der Masse herausragen.Der erste Heimroboter für JedermannDie Zukunft der Roboter beginnt in diesem Jahr. Die Firma Robotelfzeigt in Berlin den ersten familienorientierten, smarten Roboter, derKindern und Senioren den Zugang zur Technikwelt erleichtern wird. DerRoboter mit dem Namen Robelf erkennt Personen, die zu einem Haushaltgehören und kann sich durch alle Räume frei bewegen. Genauso erkennter auch Eindringlinge und benachrichtigt den Besitzer. Wenn dieWohnung leer steht, geht er mutig auf Patrouille und kann zurÜberwachung von außerhalb ferngesteuert werden. Außerdem dient RobelfKindern als Lehrer und assistiert mit Kochrezepten in der Küche.MSI setzt neuen Maßstab für Gaming-LaptopsDie Gaming-Industrie setzt 2017 über 115 Milliarden Dollar um. Indiesem Wachstumsmarkt stellt MSI, der weltweit größteLaptop-Hersteller für Profi-Gamer, auf der IFA seinen neuestenBoliden vor. Dieser wurde mit der jüngsten Chip-Technologie vonNvidia und Intel ausgerüstet und glänzt mit dem schnellsten Displayüberhaupt (120 Hz, 3ms, 4K-Ultra-HD). Gesteuert wird die ultimativeGaming-Maschine mit einer patentierten, mechanischen RGB-Tastatur,die gemeinsam mit SteelSeries für besonders deutlichesTasten-Feedback entwickelt wurde.Sicherheit für die besten Freunde des DeutschenEin Traum für Hunde- und Katzenbesitzer geht in Erfüllung: DerCloud-Spezialist Acer präsentiert ein marktreifes Ortungshalsband,das in Echtzeit die Position des Vierbeiners auf dem Handy anzeigt.Darüber hinaus werden Temperatur des Tieres angezeigt und seineAktivitäten überwacht. Tierfreunde können so per App überprüfen, obes ihrem Liebling gut geht und wo er sich gerade befindet. FürAutoliebhaber hat Acer eine weitere Innovation parat: Da Fahrer niedas ganze Verkehrsumfeld im Blick haben, wurde eine neue360-Grad-Kamera für das Armaturenbrett entwickelt. Gekoppelt miteinem Handy werden alle Blickwinkel und Informationen(Geschwindigkeit, Fahr-, Uhrzeit etc.) abgebildet, hochauflösendgespeichert und sind im Fall der Fälle verfügbar. Darüber hinauskönnen Besitzer auch nach Verlassen des Fahrzeugs das Umfeld desWagens auf Wunsch in Echtzeit überwachen.Analysen durch die Linsen von VIVOTEKEine Revolution für den Einzelhandel präsentiert VIVOTEK,Marktführer für IP-Kameratechnik. Die neue Stereo-Zählkamera,ausgestattet mit innovativer 3D-Depth-Technologie ermöglicht präzisesPersonen-Tracking in Echtzeit und mit höchster Genauigkeit. Diehochintelligente Software erkennt und analysiert automatischBewegungsströme in allen Arten von Geschäften. Diese Daten sindunentbehrlich für die Optimierung von Geschäftsgrundrissen,Erfolgsauswertung von Promotion-Aktionen und die Personalplanung.Besucher finden den Taiwan-Excellence-Pavillon in Halle 25,Standnummer 202, auf dem IFA-Messegelände.Pressekontakt:YAMAOKA BRODMEIER International Public Relations GmbHRobin TillmannPoststr. 14-1620354 HamburgTel: + 49 - (0)40 - 300 326-55E-Mail: tillmann@ybpr.deOriginal-Content von: Taiwan External Trade Development Council (Taitra), übermittelt durch news aktuell