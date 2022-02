Taiwan: Was ist da los?

Das taiwanesische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass am Donnerstagmorgen neun Flugzeuge der chinesischen Luftwaffe in seine Luftverteidigungszone eingedrungen sind, während die Regierung des Inselstaates den militärischen Einmarsch Russlands in Taiwan verurteilte.

Das Verteidigungsministerium teilte um 8:22 Uhr EST via Twitter mit, dass „Luftpatrouillen entsandt wurden, um auf das Eindringen zu reagieren", wobei „Funkwarnungen ausgegeben und Luftabwehrraketensysteme zur Überwachung der Aktivitäten eingesetzt wurden".



