Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-Aktie hat im laufenden Jahr bereits ordentlich an Wert zugelegt: Seit Januar ist der Titel an der Nyse um 9,91Prozent gestiegen. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile ebenfalls um 4,07 Prozent. Den jüngsten Handelstag beendete der Titel ebenfalls mit einem Plus von 2,37 Prozent – sowie mit einem Kurs von 132,23 US-Dollar.

Durchschnittlich rund 11,75 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung