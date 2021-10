Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Ist hier Vorsicht geboten?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Cowen-Analyst Krish Sankar hat die Coverage von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE:TSM) mit einem “Market Perform”-Rating und einem Kursziel von $120 aufgenommen, was einem Aufwärtspotenzial von 8% entspricht.

Während er die "branchenführenden" Margen, die Prozesstechnologie, die Ausführung und den Marktanteil des Unternehmens als "widerstandsfähigen Ertragsstrom" ansieht, sieht er die Endnachfrage als "kurzfristig spitzenmäßig" an und bevorzugt einen besseren Einstiegspunkt für die ...



