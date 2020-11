Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Apple Zulieferer gewinnt die Unterstützung von Phoenix!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Behörden von Phoenix City haben zugestimmt, den Chiplieferanten von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE:TSM), bei der Errichtung einer 12 Milliarden Dollar teuren Chipfertigungsanlage zu unterstützen. In der Mitteilung vom Mittwoch genehmigte der Stadtrat eine Finanzierung aus seinem öffentlichen Infrastrukturpool zur Unterstützung des Projekts.

Was geschah

Die Stadtbehörden von Phoenix gehen davon aus, dass der fortschrittliche Campus des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung