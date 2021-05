Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: Apple-Zulieferer erwartet, bis Juni die Chip-Nachfrage der Kunden aufzuholen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE:TSM) erwartet, den Mindestbedarf an Halbleiterchips seiner Kunden vor Ende Juni zu erfüllen, sagte der CEO des Unternehmens, Mark Liu, am Sonntag gegenüber CBS News.

Was geschah

Das in Taiwan ansässige Unternehmen, ein wichtiger Chip-Lieferant für US-Automobilhersteller und auch Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), konnte im vergangenen Jahr den plötzlichen, unerwarteten Nachfragerückgang im Zuge der Wiederbelebung der Wirtschaft nicht verkraften, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



