Taiwan Semiconductor Aktie: Was ist los?

Aktien von Technologie- und Softwareunternehmen, darunter Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.T (NYSE:TSM), notieren inmitten der allgemeinen Marktschwäche niedriger Sorgen über künftige Zinserhöhungen der US-Notenbank haben die Wachstumssektoren belastet, während Sorgen über eine Konjunkturabschwächung die Stimmung am Markt gedrückt haben. Die Aussichten für die Fed-Politik, steigende Treasury-Renditen und vierteljährliche Gewinnberichte haben die Märkte im April nach unten gezogen. Am vergangenen Dienstag erreichte… Hier weiterlesen