Taiwan Semiconductor Aktie: Warum die Aktien steigen!

Aktien von Chip- und Halbleiterwerten, einschließlich Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (NYSE:TSM), werden höher gehandelt. Ein Wochenendbericht der Semiconductor Industry Association wies für November einen Umsatz von 51,7 Mrd. $ aus. Einem Bericht von Euler Hermes zufolge wird für das Jahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 9 % gerechnet. Die Aktien mehrerer Unternehmen aus dem breiteren Technologiesektor wurden in der vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung