Taiwan Semiconductor Aktie: Damit will Biden Lieferengpässe für kritische Materialien beheben!

Präsident Joe Biden steht kurz vor der Unterzeichnung einer Exekutivanordnung, die die Lieferketten für kritische Materialien, einschließlich Halbleiter, Pharmazeutika und Seltene Erden, überprüft, berichtet das Wall Street Journal.

Die weltweite Krise bei Halbleiterchips hat die US-Automobilhersteller, darunter Ford Motor Co (NYSE: F), General Motors Co (NYSE:GM) und andere Hersteller, gezwungen, Produktionsferien einzulegen. Vor kurzem hat eine Gruppe von U.S. Chip-Firmen, darunter Intel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung