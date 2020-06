Tait Towers Manufacturing LLC arbeitet aktiv an Vorfall im Bereich der Datensicherheit

Lititz, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Tait Towers Manufacturing LLC ("TAIT"), ein Anbieter, der sich auf Gestaltung, Bau und Bereitstellung von Live-Event-Lösungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass man einen Vorfall im Bereich Datensicherheit festgestellt hat und daran arbeitet.Am 6. April 2020 wurde TAIT auf einen Vorfall im Bereich der Datensicherheit aufmerksam, in dessen Rahmen eine unbefugte Partei sich Zugriff auf einen Computerserver von TAIT und E-Mail-Konten bestimmter Mitarbeiter von TAIT verschaffte. Nach Bekanntwerden des Vorfalls nahm TAIT seine Server und IT-Systeme sofort vom Netz und beauftragte eine führende Cybersecurity-Firma mit Unterstützung der Ermittlungen. Die Ermittlungen dauern an und haben bis jetzt ergeben, dass der unbefugte Zugriff am 16. Februar 2020 begann. TAIT arbeitet an der Behebung der Sicherheitsprobleme, die sich aus diesem Vorfall ergeben und es wurden Schritte unternommen, darunter das Zurücksetzen der Anmeldedaten für Server und E-Mail-Systeme von TAIT. Des weiteren hat TAIT seine Cybersicherheitsmaßnahmen und Protokolle überprüft sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, darunter mehrstufige Authentifizierung und Bereitstellung von Endpunkt-Überwachungssystemen.Bislang hat TAIT keinen Grund zur Annahme, dass Daten, die auf Server und E-Mail-Konten aufbewahrt wurden, missbraucht wurden. TAIT ist dabei, potenziell Betroffene zu informieren, damit sie nach verdächtigten Aktivitäten Ausschau halten können. Die Ermittlungen von TAIT in dieser Sache halten an. TAIT hat festgestellt, dass Inhalte der Server und E-Mail-Konten, auf welche durch die unbefugte Partei zugegriffen wurde, Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern und Kontonummern bestimmter Personen enthalten haben könnten. Um so sicherzugehen wie möglich, hält TAIT seine Kunden, Mitarbeiter und Anbieter an, ihre Kontoauszüge auf unbefugte Aktivitäten zu prüfen. TAIT ist bereit, als Vorsichtsmaßnahme kostenlos Kredit-Überwachung für Personen bereitzustellen, die von diesem Vorfall potenziell betroffen sind. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich für die Kreditüberwachung anzumelden, erhalten Sie bei unseren für diesen Vorfall speziell eingerichteten Callcenter unter 855-917-3540."TAIT nimmt Fragen der Datensicherheit und der Wichtigkeit des Schutzes der von uns gehaltenen Daten sehr ernst", sagte Adam Davis, Chief Creative Officer bei TAIT. "Wir arbeiten an der Bewältigung dieses Vorfalls und möchten uns bei unseren geschätzten Mitarbeitern, Kunden und Anbietern für eventuelle Unannehmlichkeiten entschuldigen."Weitere Informationen erhalten Sie unter www.taittowers.com/DataSecurityIncident (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2827088-1&h=396508730&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2827088-1%26h%3D527122152%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.tai ttowers.com_DataSecurityIncident%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253DtlFs99Fl3Rlo51LXUBQc ug%2526r%253DZa-855MbBZQE-t8veMDo8lW69xUH48YJWkMy-TLAQCI%2526m%253D98AaXQ0N5-UHK AxABNrW1e-CNu3JA3HRsVleaMOPAXM%2526s%253DUCGEtfE_o90nAJTvsx0RT5LjuAeIgO-uYlOy7HI 6t-Y%2526e%253D%26a%3Dwww.taittowers.com%252FDataSecurityIncident&a=www.taittowe rs.com%2FDataSecurityIncident) oder wenden Sie sich per E-Mail an Kierston Powell unter kierston.powell@taittowers.com sowie telefonisch unter 717-606-4659.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145263/4621295 OTS: Tait Towers Manufacturing LLCOriginal-Content von: Tait Towers Manufacturing LLC, übermittelt durch news aktuell