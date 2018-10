Tailored Brands: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

An der Börse New York schloss die Tailored Brands-Aktie am 26.10.2018 mit dem Kurs von 21,21 USD. Die Tailored Brands-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Einzelhandel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Tailored Brands nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,38 liegt Tailored Brands unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche "Retail - Discretionary" weist einen Wert von 41,26 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Derzeit schüttet Tailored Brands nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary. Der Unterschied beträgt 0,24 Prozentpunkte (3,39 % gegenüber 3,63 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tailored Brands als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tailored Brands vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,21 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".