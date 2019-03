Tailored Brands: Tief bewertet?

Am 29.03.2019, 08:48 Uhr notiert die Aktie Tailored Brands an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 7,99 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Tailored Brands auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,81 liegt Tailored Brands unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 39,89 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tailored Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,23 USD mit dem aktuellen Kurs (7,98 USD), ergibt sich eine Abweichung von -58,5 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (11,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-30,61 Prozent), somit erhält die Tailored Brands-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tailored Brands-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tailored Brands vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 24 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (7,98 USD) ausgehend um 200,75 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Tailored Brands von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.