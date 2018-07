Taiga Building Products: Ist jetzt alles möglich?

An der Börse Toronto schloss die Taiga Building Products-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 1,69 CAD. Die Taiga Building Products-Aktie wird dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" zugeordnet.Unser Analystenteam hat Taiga Building Products auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Die Aktie von Taiga Building Products gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 4,46 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Retail - Discretionary", der 36,36 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Weiterlesen...