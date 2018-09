Bonn (ots) - Der Taifun Mangkhut bewegt sich mit bis zu 255 km/hauf die nördlichen Philippinen zu. Wenn der als Super-Taifuneingestufte Tropensturm nicht doch abdreht, wird er voraussichtlicham Samstagmorgen gegen 2:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Norden derPhilippinen auf Land treffen. Bis zu 4,3 Millionen Menschen könntenvon den Folgen betroffen sein. Darunter 824.000 Kinder, Frauen undMänner, die bereits jetzt in großer Armut leben. Behörden undinternationale Hilfsorganisationen sind in Alarmbereitschaft, treffenVorsorgemaßnahmen und bereiten sich auf einen möglichenNothilfeeinsatz vor.Auch viele Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft"sind selbst oder mit lokalen Partnerorganisationen in der Regiontätig, die der Taifun am Samstagmorgen treffen könnte. World Vision,Handicap International und ADRA stocken ihre Lagerbestände mitHilfsgütern auf. "Lebensmittelpakete, Hygieneartikel wie Zahnpastaoder Seife, Decken, Moskitonetze und Notunterkünfte müssen zurVerteilung bereitstehen, falls der Taifun unzählige Menschen in einekatastrophale Situation bringt", sagt Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". Vieleweitere Hilfsorganisationen im Bündnis, wie derArbeiter-Samariter-Bund, Malteser International, AWO International,Help und HelpAge, beobachten die Lage vor Ort, um im KatastrophenfallSoforthilfe leisten zu können."Laut unseren Bündnisorganisationen treffen auch diephilippinischen Behörden umfassende Vorsorgemaßnahmen, um dieMenschen auf eine mögliche Katastrophe vorzubereiten", berichtetRoßbach. "Viele tausend Kinder, Frauen und Männer wurden evakuiert,Warnungen an die Bevölkerung werden über verschiedene Kanäleverbreitet und Lebensmittelpakte, Trinkwasser, Decken, Planen sowieTransportmittel für Verteilungen stehen bereit. Sollten die Ausmaßedes Taifuns allerdings so verheerend sein, dass die Philippinen aufinternationale Hilfe angewiesen sind, können die Hilfsorganisationenim Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" vor Ort schnelle Nothilfeleisten", so Roßbach weiter.AN DIE REDAKTIONEN: Gerne vermitteln wir Ihnen Kontakte zuInterviewpartnern vor Ort. Sprechen Sie uns gerne unter 0228-242 92222 oder presse@aktion-deutschland-hilft.de an.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell