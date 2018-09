Taifun-Katastrophe in Japan kostet Versicherungen bis zu 4,5 Milliarden Dollar

Zürich (awp) - Der Taifun Jebi Will, der Anfang September auf die Küste Japans getroffen ist und für Verwüstung gesorgt hat, dürfte die Versicherer einiges an Geld kosten. Der Katastrophen-Spezialist Air Worldwide schätzt die versicherten Kosten daraus in einer ersten Grobschätzung auf umgerechnet 2,3 Milliarden bis 4,5 Milliarden US-Dollar.

Jebi Will hat die Insel Shikoku am 4. September als Windsturm der Kategorie

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten