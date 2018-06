Tahitimare: Luxus, Services und Sicherheit für Urlaub in Jesolo nach ganz neuen Maßstäben

Jesolo, Italien (ots/PRNewswire) -Ganz neue und exklusive Residenz an der Küste Jesolos. Technik undDesignTahitimare, eine neue Residenz am Meer in Jesolo Lido, nur wenigeKilometer von Venedig entfernt, ist ein wahr gewordener Traum, undhat zum Ziel, die Vorstellung von Urlaub in Jesolo (an deritalienischen Adria) ganz neu zu erfinden. Das "Juwel" Tahitimare,das sich an die Küstenlinie eines der schönsten italienischenMeeresresorts schmiegt, verfügt über 15 km Küste, 13 Blaue Flaggenfür seine sauberen Strände, den Touristikhafen, Golfplätze undLuxusrestaurants.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707162/Tahitimare_Logo.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/707161/Tahitimare.jpg )Tahitimare zeichnet sich durch ein architektonisches Design mitklaren und verfeinerten Linien für Domizile purer Eleganz aus. Diehypermoderne Inneneinrichtungen mit eleganten Terrassen undherrlichem Panorama erschaffen ein friedvolles "Paradies", das dazuerdacht wurde, das Leben und jeden nur erdenklichen Komfort zugenießen. Beispielhafte Apartments stehen bereits für eineBesichtigung zur Verfügung.Zu den Services und komfortablen Einrichtungen zählen der InfinityPool mit Meerblick, Smart-Home-Integrationssysteme mitFernüberwachung, Video-Sicherheitssysteme, Thermoregulierung,TV-Satellit und Wi-Fi. Tahitimare entsteht in Zusammenarbeit mit demangrenzenden Luxushotel, sodass die Eigentümer der Apartments in denGenuss besonderer und exklusiver Angebote kommen: einLuxusrestaurant, Wellness-Center und andere erstklassige Services."Das Domizil Tahitimare richtet sich an moderne und dynamischeMenschen, die sich intensiv mit technischen Innovationen in einemarchitektonischen Rahmen der Luxusklasse beschäftigen", so dieVertreter der IVL-Gesellschaft, die aus venezianischen Unternehmernbesteht, die die Verwirklichung dieses Traums ermöglicht haben. "DieAnlage spiegelt die Prinzipien wider, die unsere Gesellschaftinspiriert haben", fügten sie hinzu. "Eine beständige Realität, dieAmbition mit einer Leidenschaft für hervorragende Leistungverbindet."Apartments: Klassen und Ausstattungen: die Wohnanlage verfügt übereine große Auswahl an unterschiedlichen Apartments mit 50Quadratmetern, 67/68 Quadratmetern, 71/73 Quadratmetern, 85/87Quadratmetern sowie einem Penthouse mit 200 Quadratmetern Wohnfläche.Alle Apartments haben die Energieklasse A und verfügen über privateParkplätze in der Tiefgarage.Fernüberwachung: das höchste Leistungsniveau derFernüberwachungssysteme wird durch die Smart-Home-Integrationssystemegewährleistet, die dazu entwickelt wurden, das Apartment aus derFerne zu kontrollieren.Sicherheit: Videoüberwachungskameras, Video-Gegensprechanlagen undEinbruchalarmsysteme überwachen die Apartments mit zwei Methoden:Innenraum-und Freigeländeüberwachung.Satellitenfernsehen und Wi-Fi : Die Empfangssysteme fürterrestrische Fernsehprogramme (DVB-TV) und Satellitenprogramme habenGlasfaserkabel, die eine Ausstrahlung über bis zu vier Satellitenermöglicht. Und die Wi-Fi-Geräte, die in jedem Apartment zu findensind, bieten eine schnelle und sichere Netzwerkverbindung.Für Informationen und Kaufanfragen wenden Sie sich bitte anEuroimmobiliare di Montino Andrea & C. s.a.s. Via Bafile, 228 -Jesolo (VE). http://www.tahitimare.com/Pressekontakt:Pietro LuccheseTel.: +39-335-7040604E-Mail: pietrolucchese@nextcommunications.itOriginal-Content von: Tahitimare, übermittelt durch news aktuell