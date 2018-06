Tagung des Rats für deutsche Rechtschreibung zur gendergerechten Sprache / Meuthen: Vergewaltigung der deutschen Sprache verhindern!

Berlin (ots) - "Sollte der Rat für deutsche Rechtschreibung inWien einen Empfehlungskatalog für die Verwendung des Gendersternchensund Binnen-I beschließen, werden wir als AfD dagegen mobil machen. Esdarf nicht sein, dass Gender-Gagaisten mit Geschlechterstern,Binnen-I, Gender-Gap und anderen absurden sprachpolitischenVorschlägen unsere deutsche Sprache vergewaltigen. Gewalt an derSprache ist immer auch Gewalt an der Kultur und der Freiheit desDenkens. Wir werden nicht zulassen, dass die Verfechter einervorgeblichen politischen Korrektheit unsere Muttersprache zugrunderichten und die Schönheit und Vielfalt unserer Sprache zerstören.Orwells fürchterliches Neusprech ist gegen die Sprachpolizei derGender-Vertreter noch geradezu harmlos. Unter dem Deckmantel, dievorgebliche Diskriminierung von Frauen in der Sprache verhindern zuwollen, sollen durch solche Maßnahmen politische Ziele linksradikalerIdeologen auch sprachlich zementiert werden. Wir brauchen keineFrauenquote in der Rechtschreibung und wir brauchen auch keinen Ratfür deutsche Rechtschreibung, der als Handlanger politische Vorgabenaus Berlin im Duden verankert. Der Rat sollte sich vielmehr auf seineAufgabe beschränken, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung imdeutschen Sprachraum zu bewahren und nur tatsächlich unerlässlichenVeränderungen Rechnung zu tragen."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell