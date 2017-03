Koblenz (ots) -Erstmalig werden sich in der Woche nach Ostern Soldatinnen undzivile Mitarbeiterinnen aus den verschiedensten Bereichen desSanitätsdienstes der Bundeswehr zu einem Erfahrungsaustauschzusammenfinden. Der Inspekteur des Sanitätsdienstes,Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, möchte den Soldatinnen undzivilen Mitarbeiterinnen ein Forum bieten, damit diese ihreErfahrungen, Vorstellungen und Erwartungen an den Sanitätsdienst derBundeswehr formulieren und gleichzeitig aufzeigen können, welcheMaßnahmen und Ziele im Rahmen einer chancengerechten Entwicklung zuberücksichtigen sind.In Form von Workshops sollen sich die Teilnehmerinnen zubestimmten Themen positionieren. Sie werden dabei von internen undexternen Experten begleitet, die nicht nur von Erfahrungen aus ihrenBereichen berichten, sondern auch die einzelnen Workshop-Gruppenmoderieren.Teilnehmerinnen positionieren sich zu verschiedenen ThemenDie den Teilnehmerinnen wichtigen, im gemeinsamen Konsensherausgearbeiteten Ergebnisse zu sechs verschiedenen Themen, werdenzum Ende der Woche führenden Vertretern des Sanitätsdienstes derBundeswehr vorgestellt.Folgende Themen werden durch die eingeteilten Gruppen bearbeitet:- Vereinbarkeit Familie und Dienst und/oder Karriere!- Chancengerechtigkeit von Anfang an! - Vorurteile und Chancen- Bekleidung, Ausrüstung und Service - optimal ausgestattet füroptimales Arbeiten im Einsatz und im Grundbetrieb- Wir sind Bund und bunt! - Gelebte Vielfalt im Sanitätsdienst? -Es geht nur gemeinsam über alle Ebenen- Wertschätzung, Wahrnehmung und Respekt!- Zusammen stark! Soldatin und zivile Mitarbeiterin - einSanitätsdienst und- Immer unterwegs! - Einsatz und Ausbildung im In- und AuslandNächster Schritt in Richtung attraktiver Arbeitgeber BundeswehrGeneraloberstabsarzt Dr. Tempel verspricht sich durch dieErgebnisse einen generellen Überblick über Erwartungen undVorstellungen der Teilnehmerinnen. Mit Hilfe der Analyse einesaktuellen Ist-Zustands möchte er die nächsten Schritte in Richtungattraktiver Arbeitgeber Bundeswehr einleiten. Zur attraktivenPositionierung der Bundeswehr gehört es, die anzutreffende Vielfaltaller Angehörigen des Sanitätsdienstes mit ihren unterschiedlichenFähigkeiten und Kenntnissen als Chance mit eigenem Wert für dieZukunftsfähigkeit des Sanitätsdienstes der Bundeswehr zu begreifen,anzuerkennen und gewinnbringend für alle Seiten einzusetzen.Besonders in der Förderung der Chancengerechtigkeit sieht sich derSanitätsdienst der Bundeswehr aufgrund des bereits hohenFrauenanteils in einer Vorreiterrolle, die Chancen undHerausforderungen zugleich mit sich bringt.Herausforderungen gemeinsam angehenDie Tagung "Frauen im Sanitätsdienst der Bundeswehr - Fakten,Chancen, Herausforderungen" soll einerseits Fakten, wie "Was ist denFrauen wichtig und wo stehen sie?" darstellen und einezukunftsgerichtete Erwartungshaltung an den Sanitätsdienst derBundeswehr formulieren. Andererseits soll aufgezeigt werden, welcheChancen die Frauen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr sehen, undwelche Herausforderungen zur Erschließung dieser Chancen in einemgemeinsamen Ansatz zu bewerkstelligen sind.Autor: Claudia SkopnickPressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanit?tsdienst, übermittelt durch news aktuell