Tagung der Bundesärztekammer: Ärzteschaft fordert Ordnungsrahmen für Digitalisierung im Gesundheitswesen

Berlin (ots) - "Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat dasPotenzial, sowohl die Prozesse als auch grundsätzliche Prinzipien dergesundheitlichen Versorgung zu verändern. Diese Veränderungen werdenaber nur dann zu Verbesserungen führen, wenn Ärzte und PatientenVertrauen in die neuen Strukturen und Abläufe entwickeln können." Dassagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt zur Eröffnungder Tagung "BÄK im Dialog, die Vertrauensfrage in der digitalenMedizin" in Berlin. Reinhardt forderte eine Gesamtstrategie für denAusbau der Digitalisierung sowie einen Ordnungsrahmen, derpolitische, rechtliche und ethische Aspekte umfasst. Im Beisein vonBundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte Reinhardt: "Es ist Aufgabeder Politik, einen solchen Rahmen zu setzen. Unser Anliegen ist es,die Politik mit unserem besonderen Blick auf die Bedürfnisse derPatientinnen und Patienten dabei zu unterstützen."Inhaltliche Grundlage der Bundesärztekammer-Tagung waren Thesenzur Digitalisierung, die die BÄK in den vergangenen Monaten inWerkstattgesprächen diskutiert hat. BÄK-Vorstandsmitglied Dr. PeterBobbert formulierte daraus abgeleitete Kernfragen: "Wo hört dieUnterstützung für den Arzt durch Künstliche Intelligenz (KI) auf undwo fängt Substitution an? Müssen wir ethische Leitgedanken für diedigitalisierte Medizin formulieren? Sollten wir digitale Anwendungenerst dann in unser Behandlungsangebot übernehmen, wenn ihr Nutzenbewiesen ist?" Bobbert plädierte dafür, sich intensiv mit diesen undweiteren Fragen zur Digitalisierung zu befassen. "Am Ende müssenKernanforderungen für eine Digitalisierung stehen, die sich an dentatsächlichen Bedürfnissen der Patienten ausrichten", sagte er.Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, dergemeinsam mit Peter Bobbert dem Ausschuss "Digitalisierung derGesundheitsversorgung" der Bundesärztekammer vorsitzt, sprach sich inder abschließenden Podiumsdiskussion für einen offenen Umgang mit denneuen digitalen Möglichkeiten aus: "Digitale Angebote werdenÄrztinnen und Ärzte nicht ersetzen. Oft brauchen wir für unsereArbeit alle fünf Sinne. Das kann keine Maschine leisten." Richtigangewendet könnten digitale Anwendungen aber sinnvolle Hilfsmittelsein, die die Patientenversorgung weiter verbessern.Auf deutliche Kritik von Ärztinnen und Ärzten stieß auf der Tagungdas Vorhaben der Bundesregierung, dass Krankenkassen ihrenVersicherten künftig digitale Versorgungsangebote machen können, ohnedie behandelnden Ärzte einzubeziehen. Bodendieck erklärte, dass auchdigitale Anwendungen in ein therapeutisches Gesamtkonzept integriertwerden müssten. "Es braucht immer einen Verantwortlichen, der Risikenim Behandlungsverlauf erkennen kann. Und das kann nur der Arzt sein."Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell