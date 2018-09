Tagsüber Kleinbus, nachts Waren-Transporter: Mercedes-Benz präsentiert die Vision der urbanen Mobilität (AUDIO)

Kopenhagen (ots) -Mit dem VISION URBANETIC zeigt das Stuttgarter Unternehmen eineGesamtsystemlösung mit einer Plattform für Mobilität sowohl für diePersonenbeförderung, als auch den GüterverkehrINTERVIEW MIT VOLKER MORNHINWEG, LEITER MERCEDES-BENZ VANSAnmoderationIm Jahr 2050 - das prognostizieren die Vereinten Nationen - werden60 Prozent der Weltbevölkerung in Metropolen leben und es wirdweltweit 700 Millionenstädte geben. Angesichts dieser Entwicklung istklar, dass der Transport und die Mobilität in den Städten sichradikal verändern müssen. In Kopenhagen hat Mercedes-Benz Vans heute(Montag, 10.9.) Journalisten aus der ganzen Welt mit dem VISIONURBANETIC gezeigt, wie sich in der Stadt der Zukunft die Mobilitätverändern wird. Die Vision ist vollautonom, sie ist elektrisch undmacht die Stadt lebenswerter. Als der VISION URBANETIC in einerspektakulären Show gezeigt wurde, gab es einen richtigenBeifallssturm. Das futuristische Fahrzeugkonzept kann tagsüber alsKleinbus mit bis zu 12 Plätzen eingesetzt werden und nachts alsWarentransporter. Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans,erklärt im Exklusiv-Interview Konzept und Strategie der Vision:1. Herr Mornhinweg, welche Herausforderung bedeutet das für Sie,wenn bis 2039 insgesamt 5,2 Milliarden Menschen in Megastädten leben?Auf der einen Seite klingt die Zahl erst einmal natürlichbeeindruckend groß. Auf der anderen Seite muss man wissen, dassnatürlich für die Transporter-Branche die Stadt das Spielfeld ist,welches unseres ist. Insofern ist es für uns eigentlich eine tolleHerausforderung, die wir da in der Zukunft haben - und der stellenwir uns. (0:17)2. Welche Probleme müssen Sie für die Stadt der Zukunft lösen?Der Punkt ist, dass natürlich - je mehr Menschen auf einem engenRaum leben, desto mehr muss natürlich Ware zugestellt werden. Aberwir Menschen selbst müssen natürlich auch transportiert werden. DerVerkehr wird zunehmen, aber da haben wir uns ein paar tolle Gedankendazu gemacht. (0:17)3. Der VISION URBANETIC, den Sie heute in Kopenhagen vorgestellthaben, hat die Journalisten begeistert und total überrascht....Im ersten Moment wirkt es eher revolutionär, wobei wir sagenkönnen, dass wir uns über unsere strategische Initiative "Advance" daschon seit circa drei Jahren einzelne Bausteine dabei entwickeln,auch schon Bausteine in den Markt eingeführt haben. Jetzt gerade zumBeispiel mit dem neuen Sprinter: Die ganze Digitalisierung,Konnektivität oder jetzt mit dem E-Vito, das rein elektrischangetriebene Fahrzeug. Der nächste Schritt hat sich dann aufgezeigt.Das ist das Thema Autonomes Fahren. (0:26)4. Welches Ziel verfolgt Mercedes-Benz Vans mit dem VISIONURBANETIC?Wir haben uns für den Transport in einer Stadt eine neue Strategieüberlegt, welche hocheffizient zu sein hat, weil, der Verkehr kommtnatürlich mit der Infrastruktur irgendwo an seine Grenzen. Deswegenwar bei uns die Überlegung: Wir entwickeln quasi eine Plattform - wirnennen das Skateboard - da ist die ganze Technologie des Fahrzeugsdrin. Also der E-Motor, die ganzen Computer, die man braucht, umautonom fahren zu können und die ganzen Sensoren. Wir haben dannsozusagen eine Wechselmöglichkeit. Das heißt, wenn der Bedarf morgenszur Bürozeit groß ist, um die Menschen dann von zuhause ins Büro zutransportieren, dann wird es eben den Aufbau geben für denPeople-Mover also Fahrzeug zum Shuttlen von Menschen. Auf der anderenSeite: Wenn es darum geht, zum Beispiel in der Nacht, viele Warenzuzustellen, dann haben wir die Möglichkeit dort eine Cargo-Boxaufzuschnallen und dann mit bis zu zehn Europaletten zu beladen. Dassind immerhin zehn Kubikmeter. (0:55)5. Und welche Vorteile bringt Ihr VISION URBANETIC für IhreVan-Kunden?Unsere Produkte sind heute Investitionsgüter. Durch dieWechselmöglichkeit haben wir geschaffen, dass man diesesInvestitionsgut eigentlich 24/7 einsetzt, 365 Tage im Jahr - gut, abund zu muss man dann die Batterie laden, das gebe ich schon zu - aberansonsten ist es dann ein hocheffizientes System, was dann auchunterschiedlich genutzt werden kann. Also, bis hin zu, dassvielleicht sogar zwei Wettbewerber dann sich so ein System teilen.Das bietet dann natürlich auch für uns in Summe eine ganz neueGeschäftsmöglichkeit, deswegen bieten wir eben diese ganzheitlicheLösung unseren Kunden in der Zukunft an. (0:35)6. Sie haben bei der Vorstellung des Fahrzeugs eben gesagt, derVISION URBANETIC ist Sinnbild für die Mobilität der Zukunft. Wasgenau erreichen Sie mit dieser Vision?Das Konzept reduziert die Verkehrsströme, entlastetinnerstädtische Infrastrukturen und trägt zu einer neuen, urbanenLebensqualität bei. (0:10)AbmoderationVolker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans imExklusiv-Interview. Er hat heute in Kopenhagen der Presse den VISIONURBANETIC präsentiert, die Strategie für die zunehmende Urbanisierungunserer Welt.Pressekontakt:Mercedes-Benz Vans, Oliver Fenzl 0711 17-45464Thomas C. Rosenthal 0711 17-40286Andrea Eberhardt 0711 17-77370all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell