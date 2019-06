Der Tagliamento: 3sat-Doku über den König der Alpenflüsse (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 24. Juni 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungEr schimmert türkisfarben, azurblau und smaragdgrün. Seinezahlreichen Nebenarme, Flachwasserzonen und Totholz-Ansammlungenbieten einen idealen Lebensraum für eine vielfältige Tier- undPflanzenwelt. Und im Gegensatz zu anderen Alpenflüssen wurden amTagliamento bisher fast keine Regulierungsmaßnahmen durchgeführt.3sat zeigt die Dokumentation "Der Tagliamento - König derAlpenflüsse" über Europas letzten ungezähmten Fluss, der auf 172Kilometern von den Bergen Venetiens durch Karnien bis zur Mündung indie Adria fließt, am Montag, 24. Juni 2019, um 21.00 Uhr inErstausstrahlung.Im Frühling - zur Zeit der Schneeschmelze - oder bei Starkregenwird der "König der Alpenflüsse" zum reißenden Strom und schiebttonnenweise Sand und Schotter talwärts. Sediment-Ablagerungen lassenneue Inseln entstehen, auf denen sich vielerlei Pflanzenartenansiedeln. Zahlreiche Insekten und Vögel kommen hinzu, die anverbauten Flüssen kaum noch Lebensräume finden können. Die beidenFilmemacher Björn Kölz und Gernot Stadler folgen dem Tagliamento, deram "Passo della Mauria" entspringt, Karnien durchfließt, bei Gemonaaus den Bergen in die Ebenen des Friaul strömt und schließlich in derLagune von Lignano in die Adria fließt.Die Filmemacher treffen den Winzer Emilio Bulfon, der auf denHügeln und Terrassen entlang des Flusses beste Voraussetzungen fürdie Kultivierung alter Rebsorten gefunden hat, entdecken auf denletzten Kilometern des Unterlaufes winzige Laguneninseln, auf denenschilfgedeckte Hütten hervorstechen: Casoni, in denen einst Fischerübernachteten, um zu vermeiden, dass sie sich in der Dunkelheit oderim Nebel verirren. Und sie begleiten den österreichischenFlussforscher Klement Tockner durch Auwälder weit in das breiteFlussbett des Tagliamento, wo er die Wasserqualität und dieFließgeschwindigkeit regelmäßig prüft. Sein italienischerForscherkollege Walter Bertoldi dokumentiert den Fluss seit Jahrenfotografisch und erstellt Zeitraffermodelle aus HundertenEinzelbildern über die Veränderungen des Flussbetts bei Hoch- undNiedrigwasser. In weniger als einem Tag kann der Fluss von etwa 30Metern auf mehr als einen Kilometer Breite anschwellen; dieWassermenge steigt bei Hochwasser um das Zehnfache.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/tagliamentoVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/202/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell