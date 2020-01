Berlin (ots) - Die deutschen Schweinebauern befürchten einen erheblichenSchaden, falls die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland kommen sollte. "Esist schwer zu schätzen, wie hoch der Schaden für die deutschen Schweinebauernsein wird", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, BernhardKrüsken, dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe). "Wir rechnen mindestens mit einemhohen dreistelligen Millionenbetrag". Die deutschen Schweinehalter profitierenderzeit von steigenden Exporten nach China, das von der Tierseuche bereitsbefallen ist. Der Preis für ein Kilo Schwein ist nach Angaben von MatthiasQuaing von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) von1,37 Euro vor einem Jahr auf 1,82 Euro gestiegen. Nach derzeitiger Rechtslagewürde China jedoch den Import sofort einstellen, wenn das erste infizierteWildschwein in Deutschland gefunden wird. Das Bundesagrarministerium bemüht sichjedoch um eine weniger strenge Regelung, teilte eine Ministeriumssprecherin aufTagesspiegel-Anfrage mit. In Verhandlungen mit der chinesischen Seite will maneine Differenzierung erreichen, je nachdem, ob ein Wild- oder ein Hausschweinbetroffen ist. Zudem soll der Importstopp nur Tiere aus der belasteten Regionund nicht ganz Deutschland betreffen.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/afrikanische-schweinepest-deutsche-schweinebauern-koennten-einen-mindestens-dreistelligen-millionenbetrag-verlieren/25456796.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Tagesspiegel, Ressort Wirtschaft, 030-2902114614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4498447OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell