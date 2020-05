Tagesspiegel exklusiv: Kurzarbeit kostet womöglich mehr als 30 Milliarden Euro

Berlin (ots) - Die Kosten für die Kurzarbeit könnten am Ende des Jahres bei mehr als 30 Milliarden Euro liegen, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). "Der Bund müsste dann aushelfen", sagte er im Interview mit dem Tagesspiegel (Montagsausgabe). Ausgezahlt habe die BA bislang lediglich 2,5 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld. Das diese Summe noch vergleichsweise niedrig ist, liege daran, dass viele Unternehmen noch nicht abgerechnet hätten.Link: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kurzarbeit-kostet-womoeglich-mehr-a ls-30-milliarden-euro-bundesagentur-hat-erst-2-5-milliarden-ausbezahlt/25855400. htmlFragen dazu richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Tel: 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4604562OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell