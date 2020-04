Der Tagesspiegel exklusiv: Daimler-Betriebsratschef: Unsere Leute sind sicherer als im Supermarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Berlin (ots) - Der Daimler-Konzern beginnt an diesem Montag in einigen Motorenwerken die Produktion hochzufahren. "Der Gesundheitsschutz ist das A und O", sagte dazu Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Ich bin überzeugt, dass unsere Leute sicherer sind als in einem Lebensmittelgeschäft."https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/daimler-betriebsratschef-im-interview-uns erer-leute-sind-sicherer-als-im-supermarkt/25754184.html Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4574675OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell