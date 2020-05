Tagesspiegel exklusiv: Bauernpräsident warnt vor Pommes-Krise in Deutschland

Berlin (ots) - Restaurants und Kantinen sind wegen Covid-19 geschlossen, der Bauernverband warnt vor einer Pommes-Krise in Deutschland. "Die Läger sind voll von Kartoffeln, die eigentlich zu Pommes Frites verarbeitet werden sollten. Das passiert aber nicht, weil die Gastronomie derzeit so gut wie keine Pommes abnimmt", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied dem Tagesspiegel (Montagausgabe).Online zu finden unter: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/landwirte-in-der- pommes-krise-ein-teil-der-ernte-ist-schon-verloren/25796980.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030/29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4586576OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell