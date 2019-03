Der Tagesspiegel: Zuzahlungen von Kassenpatienten in zwei Jahren um fast neun Prozent gestiegen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Zuzahlungen von gesetzlich Krankenversichertensind in den vergangenen zwei Jahren um 8,8 Prozent gestiegen. Das istaktuellen Zahlen der Bundesregierung zu entnehmen, die dem Berliner"Tagesspiegel" vorliegen (Donnerstagausgabe). Mit insgesamt 4,21Milliarden Euro hatten die Patienten im Jahr 2018 demnach 108Millionen Euro mehr aus eigener Tasche aufzubringen als noch imVorjahr (plus 2,6 Prozent) - und 342 Millionen Euro mehr als 2016.https://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheitssystem-immer-hoehere-zuzahlungen-fuer-patienten/24068012.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell