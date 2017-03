Der Tagesspiegel: Ziegler fordert Sanktionen gegen Osteuropäer

Berlin (ots) - Der frühere UN-Beauftragte und bekannteGlobalisierungskritiker Jean Ziegler fordert EU-Sanktionen gegenMitgliedsstaaten, die Menschenrechte von Flüchtlingen missachten.Ungarn, Polen, Bulgarien und die Slowakei behandelten Flüchtlinge"wie Delinquenten", sagte Ziegler dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe).Die EU-Kommission solle Zahlungen an diese Staaten unterbrechen."Wenn die EU die Solidaritätszahlungen an die osteuropäischen Länderfür 14 Tage aussetzen würde, wäre der Stacheldraht, wären dieGefängnisse und die fürchterlichen Lager weg." Bundeskanzlerin AngelaMerkel hat nach Ansicht Zieglers in der Flüchtlingspolitik dasRichtige gesagt und getan. "Deutschland ist überhaupt exemplarisch inder Flüchtlingsfrage. Die Gastfreundschaft, selbst imstockkonservativen Bayern, die Unterstützung in den Städten undDörfern, die auch jetzt noch weitergeht. Auch das ist großartig."www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-jean-ziegler-die-eu-tritt-das-menschenrecht-von-fluechtlingen-mit-fuessen/19567664.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell