Der Tagesspiegel: Zentralrat der Juden sieht die Rechten im Europaparlament nicht als starke politische Kraft

Berlin (ots) - Der Präsident des Zentralrats der Juden inDeutschland, Josef Schuster, hat sich zuversichtlich gezeigt, dassdie AfD ihren Zenit überschritten hat. In einem Gespräch mit dem"Tagesspiegel" zum Ausgang der Europawahlen sagte Schuster, extremrechte Parteien hätten zwar einen Zuwachs, aber auch künftig "keineverändernde Mehrheit im Europaparlament". Mit Blick auf die AfD sagteSchuster: "Vielleicht sind die Resultate doch ein Signal dafür, dassein Zenit überschritten wurde und ein Teil der Wähler erkannt hat,hinter wem sie da herlaufen, und sich diesmal anders entschiedenhat."Zugleich warnte er mit Blick auf die im Herbst anstehendenLandtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen: "Ich kann mirnicht vorstellen, dass eine Partei im demokratisch-politischenSpektrum mit der AfD eine Regierungskoalition eingehen wird." EineÄnderung der gesamteuropäischen Politik lasse sich aus demWahlergebnis glücklicherweise nicht herauslesen, sagte Schusterweiter. Aus den vorliegenden Zahlen lasse sich zwar eine stärkererechte Fraktion erkennen, "aber noch keine starke Fraktion". DerPräsident des Zentralrats sagte voraus: "Die Rechten werden soisoliert sein, dass sie eine politische Kraft im eigentlichen Sinneim Europäischen Parlament nicht sein werden." Zugleich warf er denParteien des rechten Spektrums vor, "nur sehr bedingt Interesse anEuropa als Gesamt-Projekt" zu haben.Das Interview im Wortlaut: https://www.tagesspiegel.de/politik/zentralrat-der-juden-zur-europawahl-die-rechten-werden-im-parlament-isoliert-sein/24384670.html