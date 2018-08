Der Tagesspiegel: Zentralrat der Juden: Für Wahlerfolge ist AfD jedes Mittel recht

Berlin (ots) - Nach dem durch eine AfD-Besuchergruppe ausgelöstenEklat in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen hat der Präsident desZentralrats der Juden, Josef Schuster, der Partei Berechnungvorgeworfen. "So bitter es ist, überraschend ist das Verhalteneiniger Teilnehmer der AfD-Besuchergruppe nicht", sagte Schuster demBerliner "Tagesspiegel" (Online, Samstag-Ausgabe), nachdem Teilnehmereiner Gruppe aus dem Wahlkreis von AfD-Fraktionschefin Alice Weidelin der Gedenkstätte in Oranienburg gehetzt und massiv gestört hatten.AfD-Spitzenpolitiker hätten bereits mehrfach in Äußerungen dieNS-Zeit relativiert und Opfer der Schoa verhöhnt, meinte derZentralratspräsident. Und: "Damit wollen sie nach meiner Einschätzunggenau solche Bürger als Anhänger gewinnen, wie jene in derBesuchergruppe. Für Wahlerfolge ist der AfD offenbar jedes Mittelrecht, auch wenn dabei die Würde der NS-Opfer mit Füßen getretenwird." Die KZ-Gedenkstätten seien immer häufiger mit einem solchbeschämenden und inakzeptablen Verhalten von Besuchern konfrontiert.Sie bräuchten Rückhalt, auch finanziell, um ihre Mitarbeiter aufsolche Situationen vorbereiten zu können. "In der KZ-GedenkstätteSachsenhausen wurde gut reagiert. Wichtig ist aber auch, solcheVorfälle öffentlich zu machen und gegebenenfalls Anzeige zuerstatten."https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-eklat-in-kz-gedenkstaette-fuer-wahlerfolge-ist-der-afd-offenbar-jedes-mittel-recht/22980214.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell