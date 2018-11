Der Tagesspiegel: Zehn Millionen Veteranen: Geteiltes Echo auf Einigung zwischen Ministerium und Verbänden

Berlin (ots) - Nach jahrelangem Streit haben sich dasBundesverteidigungsministerium, der Bundeswehrverband und derReservistenverband auf eine gemeinsame Definition desVeteranen-Begriffs geeinigt. Die Nachricht wurde unterschiedlichaufgenommen. CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte sagte in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe), die Veteranenfrage sei"viel zu lange ungeklärt gewesen": "Der Dienst der Bundeswehr fürunser Land verdient mehr Anerkennung."Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, begrüßte,dass die Begrifflichkeit für den deutschen Gebrauch "jetzt malgeklärt ist". Auch ein Veteranen-Abzeichen könne identitätsstiftendund nützlich für die aktive Bundeswehr sein. Bartels fügte aber auchhinzu: Natürlich sei das "keins von den wirklich wichtigen Problemenunserer heutigen Mangel-Bundeswehr". Ein wichtiges Themabeispielsweise für ausgeschiedene Soldaten wäre die weitereVerbesserung bei Therapien für Soldaten mit posttraumatischenBelastungsstörungen (PTBS).Der Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner sagte dem"Tagesspiegel": Raider heißt jetzt Twixx. Anscheinend hat Ursula vonder Leyen sich für eine Definition entschieden, die den BegriffReservist durch Veteran ersetzt." Lindner nannte es fraglich, "ob diebloße Umbenennung von ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr wirklichdie Probleme der Soldaten löst, die teilweise auch Spätfolgen vonAuslandseinsätzen bewältigen müssen". Gerade, was Fürsorge für diesePersonengruppe betrifft, "hätte die Ministerin längst mehr tunkönnen".Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu sagte, "ganzoffensichtlich sind einige Offiziere und Politiker vonSelbstbewusstseinsdefiziten geplagt, die nun mit einemVeteranenbegriff und gegebenenfalls Symbolen kompensiert werdensollen. Derartige Maßnahmen fallen unter die Kategorie "Verklärung".Nicht nur SoldatInnen leisteten einen Dienst für Deutschland - "allein Deutschland Berufstätigen leisten einen Dienst für das deutscheGemeinwesen. Der Dienst am Menschen - Seniorenpflege, Bildung,Gesundheit - erfährt zum Beispiel viel zu wenig reputative undfinanzielle Würdigung."https://www.tagesspiegel.de/politik/anerkennung-fuer-soldaten-zehn-millionen-deutsche-sind-jetzt-veteranen/23650408.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell