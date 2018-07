Der Tagesspiegel: Wettbewerbsexperten: Onlinehandel setzt Karstadt und Kaufhof unter Druck

Berlin (ots) - Die geplante Fusion von Karstadt und Kaufhof istnach Einschätzung des Chefs der Monopolkommission, Achim Wambach,eine Reaktion auf die Zunahme des Onlinehandels. "Der rasantwachsende Onlinehandel setzt die Einzelhandelsbranche immer mehrunter Zugzwang", sagte Wambach dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). DieWettbewerbsbehörden, die einen Zusammenschluss der Kaufhauskonzernegenehmigen müssten, würden bei ihrer Einschätzung denWettbewerbsdruck durch den Onlinehandel berücksichtigen, ist derWettbewerbsexperte überzeugt.Nach Meinung seines Vorgängers an der Spitze derMonopolkommission, Daniel Zimmer, könnte die geplante Fusion zurSchließung von Warenhäusern und zu höheren Preisen führen. Allerdingsmüsse man berücksichtigen, dass Lebensmittel, Unterhaltungselektronikund Textilien auch von vielen anderen Händlern angeboten werden.Solange von solchen Anbietern ein wirksamer Wettbewerbsdruck ausgehe,seien Kunden nicht auf Karstadt und Kaufhof angewiesen. "Ich nehmedaher an, dass die Wettbewerbshüter allenfalls im Hinblick aufeinzelne Orte und bestimmte Produktgruppen Bedenken anmelden können",sagte Zimmer dem Tagesspiegel.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell