Berlin (ots) - Philipp Rösler, Vorstand des Weltwirtschaftsforums,hat vor dem Treffen in Davos vor einem zu starken Protektionismusgewarnt. "Die Antwort auf die zunehmende Kritik an der Globalisierungmuss mehr internationale Kooperation sein, nicht weniger", sagte derehemalige FDP-Parteichef dem Berliner "Tagesspiegel"(Sonntagausgabe).