Berlin (ots) - Knapp eine Woche nach dem Beschluss desEckpunktepapiers des rot-rot-grünen Berliner Senats, mit dem dieAnhebung der Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre untersagt werdensoll, will der Vorstandschef der Deutschen Wohnen dieMietendeckel-Pläne wieder aufschnüren und legt dafür ein eigenesKonzept vor. Darin sollen Mietsteigerungen einkommensabhängiggeregelt und beim Neubau Quoten für die Vermietung an sozialSchwächere festgelegt werden. Ein Mietendeckel, wie er jetzt imEckpunktepapier steht, sagte Deutsche-Wohnen-Vorstandschef MichaelZahn dem "Tagesspiegel am Sonntag", "bringt eher Chaos und sätZwietracht". Er glaube, dass es "noch andere Wege geben kann, dieMietentwicklung zu dämpfen".Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) fordertZahn auf, alle Beteiligten am Wohnungsmarkt zu einem "Wohngipfel"einzuladen und dort die Vorschläge von Vermietern,Mietervereinigungen und Politik neu zu diskutieren. Klar bekanntesich der Chef des börsennotierten Unternehmens zu Obergrenzen für dieBelastung von Mietern. "Wenn jemand dreißig Prozent seines Einkommensfür das Wohnen ausgibt, halte ich das für angemessen", sagte Zahn.https://www.tagesspiegel.de/berlin/kritik-am-mietendeckel-von-rot-rot-gruen-deutsche-wohnen-praesentiert-eigenes-konzept-fuer-solidarische-mieterhoehungen/24483012.html