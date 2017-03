Der Tagesspiegel: Vogelgrippe: Bundesagrarministerium schlägt Hilfen aus Brüssel aus

Berlin (ots) - Die Bundesregierung will in Brüssel keineEntschädigungen für deutsche Legehennenbetriebe für deren Verlusteals Folge der Vogelgrippe beantragen. "Eine Entschädigung nachMarktordnung ist derzeit nicht vorgesehen", sagte eineMinisteriumssprecherin dem Tagesspiegel (Montagausgabe). DasMinisterium verweist darauf, dass "der überwiegende Teil desLebensmitteleinzelhandels" den Lieferanten die höheren Preise fürFreilandeier weiter gezahlt habe, obwohl die Eier wegen derbehördlich angeordneten Stallpflicht tatsächlich aus Bodenhaltunggekommen waren. Für Eier aus Freilandhaltung erhalten die Erzeugerelf bis zwölf Cent pro Ei, bei Bodenhaltung sind es sieben bis acht.Einige Handelsketten, darunter Edeka und Rewe, hatten sich zu einerWeiterzahlung der höheren Preise verpflichtet, allerdings handelt essich dabei um freiwillige Aktionen einzelner Unternehmen. DieEU-Kommission wäre nach Tagesspiegel-Informationen daher durchausbereit, den Legehennenbetrieben zu helfen. Finanzielle Hilfen sindmöglich, sollte ein Mitgliedstaat das beantragen, sagte eineKommissionssprecherin dem Tagesspiegel.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell