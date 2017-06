Der Tagesspiegel: Verteidigungsausschussvorsitzender Hellmich (SPD) wirft Ministerin Leyen fehlerhafte Darstellung vor

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses imBundestag, Wolfgang Hellmich (SPD), hat BundesverteidigungsministerinUrsula von der Leyen (CDU) vorgeworfen, das Gremium nicht korrektüber Verfehlungen und Missstände in der Bundeswehr-KasernePfullendorf informiert zu haben. Dem Berliner "Tagesspiegel"(Mittwochausgabe) sagte Hellmich: "Etwas an der Darstellung von Frauvon der Leyen vor dem Ausschuss kann nicht stimmen. Zumindest wurdendie Vorfälle dramatischer dargestellt als sie tatsächlich waren.Leyen müsse dem Ausschuss nun erklären, wie es zu der fehlerhaftenDarstellung habe kommen können." Kritik kam auch vomstellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner. "Bei Frau von derLeyen kann man sich nur auf eines verlassen: Sie äußert sich nur so,wie sie glaubt, dass es ihr gute PR einbringt."http://www.tagesspiegel.de/politik/misshandlungen-in-der-bundeswehr-spd-wirft-von-der-leyen-dramatisierung-im-pfullendorf-skandal-vor/19897724.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell