Der Tagesspiegel: Verkehrsministerium: Risiko für Maut-Ende lag bei bis zu 15 Prozent/Interne Einschätzung für rechtlichen Stopp lag bei mittlerer von fünf Klassifizierungen/Grüne: Kopf bewusst in den Sand gesteckt

Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat das Risiko einesrechtlichen Endes für die Pkw-Maut zwar intern auf bis zu 15 Prozenteingeschätzt, hielt die Einführung noch vor einem Urteil desEuropäischen Gerichtshofs aber trotzdem für "geboten". Das geht auseinem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums an denGrünen-Abgeordneten Sven-Christian Kindler hervor, das "TagesspiegelBackground Mobilität & Transport" vorliegt. Die interne Einschätzung,dass es zu einem rechtlichen Stopp kommen könnte, lag demnach beieiner mittleren von fünf Klassifizierungen. Damit erhöht sich derDruck auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU): Grüne, FDPund Linke haben sich bereits auf einen Beschlussentwurf zurEinsetzung eines Untersuchungsausschusses geeinigt. Dieser soll unteranderem klären, welche Risiken und welchen finanziellen sowiepolitischen Verpflichtungen die Bundesregierung im Zusammenhang mitder geplanten Einführung der Pkw-Maut eingegangen ist. Scheuer hattedie Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut mit den BetreibernKapsch und CTS Eventim 2018 geschlossen, bevor endgültigeRechtssicherheit bestand. Kindler, haushaltspolitischer Sprecher derGrünen Bundestagsfraktion, kritisierte, dass sich derBundesverkehrsminister in die eigene Tasche gelogen habe. "Ein Blickin die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des DeutschenBundestages hätte genügt um zu erkennen, dass das Risiko einesnegativen EUGH-Urteils erheblich ist", sagte er "TagesspiegelBackground". Scheuer habe "bewusst den Kopf in den Sand gesteckt", umdas politische Projekt der Pkw-Maut "gegen jeden gesundenMenschenverstand" durchzusetzen: "Er entschied sich gegen die Faktenund für das Zocken."online ab 5 Uhr: https://www.tagesspiegel.de/politik/gruene-scheuer-steckte-kopf-in-den-sand-risiko-fuer-ende-der-pkw-maut-lag-bei-bis-zu-15-prozent-/25071386.html