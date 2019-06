Der Tagesspiegel: Verfassungsschutz befragt alle V-Leute nach mutmaßlichem Lübcke-Mörder

Berlin (ots) - Im Mordfall Walter Lübcke hat der Verfassungsschutzeine bundesweite Aufklärungsaktion gestartet. Es würden sämtlicheV-Leute aus dem Bereich Rechtsextremismus zu dem mutmaßlichen TäterStephan E. befragt, sagten Sicherheitskreise am Freitag dem"Tagesspiegel".Jeder V-Person würde ein Lichtbild von E. gezeigt und Fragen zuAktivitäten von E. in den vergangenen zehn Jahren gestellt. Dabeigehe es um eine mögliche Teilnahme von E. an Parteitagen der NPD odereiner anderen rechtsextremen Partei, der Besuch vonRechtsrockkonzerten, von rechten Liederabenden, von rechtenKampfsportveranstaltungen, von Aufmärschen und um die möglicheTeilnahme an sonstigen Veranstaltungen der Szene, hieß es. Befragtwerde eine dreistellige Zahl von V-Leuten.Der "Tagesspiegel erfuhr zudem, dass der Verfassungsschutzüberlegt, auch ehemalige V-Personen, die abgeschaltet sind, nocheinmal zu kontaktieren und sie nach E. zu befragen. An derAufklärungsaktion beteiligen sich das Bundesamt für Verfassungsschutzund die 16 Landesbehörden.www.tagesspiegel.de/politik/bundesweite-aufklaerungsaktion-verfassungsschutz-befragt-v-leute-nach-mutmasslichem-luebcke-moerder/24480458.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell