Der Tagesspiegel: Verfassungsschutz: Salafistenszene in Berlin wächst

Berlin (ots) - Die Salafistenszene in Berlin ist nachInformationen des Berliner "Tagesspiegels" in diesem Jahr starkgewachsen. Der Berliner Verfassungsschutz hat jetzt 840 Salafistenfestgestellt, das sind 160 mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2012,damals waren es 400 Salafisten, ist die Szene jetzt mehr als doppeltso groß. Von den aktuell 840 Salafisten hält der Verfassungsschutz380 für "gewaltorientiert". Sicherheitskreise betonen allerdings, dieTrennlinie zwischen rein politisch agierenden Salafisten und denen,die sich für den bewaffneten Kampf aussprechen, werde zunehmendunscharf. Auch bundesweit nimmt die Zahl der Salafisten zu.Sicherheitskreise sprechen von 9600 Salafisten, das sind 400 mehr als2015.http://www.tagesspiegel.de/berlin/newsblog-nach-anschlag-am-breitscheidplatz-fingerabdruecke-is-kontakt-neue-erkenntnisse-ueber-anis-amri/19166630.html