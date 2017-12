Berlin (ots) - Berlin - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble(CDU) hat die Ansicht von SPD-Chef Martin Schulz zurückgewiesen, manmüsse zügig die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. Er sei zwarüberzeugt, "dass wir ein stärkeres Europa brauchen", sagte Schäubledem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". "Aber die Menschen überall inEuropa haben in diesen Zeiten der unglaublich schnellen undgrundlegenden Veränderungen offenkundig das Bedürfnis, auch ein Stückweit Halt zu finden in ihren nationalstaatlichen Traditionen. Und dawäre es falsch, ihnen dieses Gefühl der Versicherung oder Rückbindungan das Nationale zu nehmen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell