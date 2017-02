Berlin (ots) - Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi,Frank Bsirske, lobt den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. "Es istrichtig, dass er den Wunsch nach Veränderung aufgreift und diesoziale Gerechtigkeit zum Thema macht", sagte Bsirske demTagesspiegel (Dienstagausgabe). "Wir brauchen einen Kurswechsel zursozialen Gerechtigkeit und zum sozialen Zusammenhalt. Martin Schulzmacht sich das zu eigen, gut so", sagte Bsirske weiter. Die vonSchulz angekündigten Änderungen an der Agenda 2010 seien überfällig,in Verbindung mit der De-Regulierung des Arbeitsmarktes und Hartz IV"ist die Agenda ein System für sozialen Absturz geworden". Im Zugeder Agenda-Politik habe sich "Unsicherheit breitgemacht, die sichauch in den Ergebnissen der vergangenen Landtagswahlen zeigt: Nebender Flüchtlingsthematik beschäftigen die Menschen vor allem Fragen,die mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell