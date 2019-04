Der Tagesspiegel: Verbraucherschützer loben Begrenzung der Vertragslaufzeiten

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Verbraucherschützer begrüßen den Vorstoß vonBundesjustizministerin Katarina Barley, lange Vertragslaufzeiten zuverbieten und den Verbraucherschutz bei Telefonverträgen zuverbessern. "Lange Vertragslaufzeiten führen dazu, dassVerbraucherinnen und Verbraucher so manchen Vertrag weiterführen, densie gar nicht mehr haben wollen oder den sie in der Zwischenzeit zudeutlich günstigeren Konditionen abschließen könnten", sagte der Chefdes Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, demTagesspiegel (Dienstagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell