Der Tagesspiegel: Verbraucherschützer fordern nach Facebook-Skandal strengere Gesetze

Berlin (ots) - Verbraucherschützer rechnen mit weiterenschlechten Nachrichten von Facebook. "Es ist kein gutes Zeichen,dass das wahre Ausmaß des Datenabflusses von Facebook an CambridgeAnalytica nur scheibchenweise bekannt wird. Das lässt michbefürchten, dass wir uns auf weitere schlechte Nachrichten gefasstmachen müssen", sagte Jutta Gurkmann, Leiterin des GeschäftsbereichsVerbraucherpolitik beim Bundesverband der Verbraucherzentralen(VZBV), dem Tagesspiegel (Freitagausgabe). Facebook müsse endlichaufklären, inwieweit auch andere Unternehmen neben CambridgeAnalytica Nutzerdaten in ähnlicher Form missbrauchen konnten.Gurkmann sieht aber auch die Bundesregierung in der Pflicht. "DerSkandal zeigt deutlich, welche Risiken es mit sich bringt, wenn dieInteressen von Verbrauchern im Internet so lückenlos erfasst unddarauf aufbauend umfassende Profile gebildet werden können", sagtedie Verbraucherschützerin. Die Bundesregierung müsse sich in Brüsselfür eine starke ePrivacy-Verordnung einsetzen, die solchen PraktikenGrenzen setzt. "Für einen besseren Datenschutz braucht esdatenschutzfreundliche Voreinstellungen, so dass von vornherein nichtmehr Daten als wirklich nötig erfasst werden. Kommunikationsdatenmüssen umfassend geschützt werden. Und es muss der Grundsatz gelten:kein Tracking ohne Einwilligung!", sagte Gurkmann.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell