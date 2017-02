Der Tagesspiegel: Verbraucherschützer: Finanzaufsicht muss Allianz stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots) - Verbraucherschützer üben heftige Kritik amAktienrückkaufprogramm an der Allianz und fordern ein Eingreifen derFinanzaufsicht BaFin. "Es ist unseres Erachtens ein deutlicherMissstand, dass die Allianz großzügige Geschenke an ihre Aktionäreverteilt, gleichzeitig aber die Lebensversicherungskunden massiveKürzungen hinnehmen müssen - und das schon über einem Jahrzehnt",sagte der Chef des Bundes der Versicherten, Axel Kleinlein, demTagesspiegel (Dienstagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/verbraucherschuetzer-fordern-finanzaufsicht-soll-allianz-stoppen/19414912.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell